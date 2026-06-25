5 Fakta Menarik Drama Dream to You yang Bikin Nggak Sabar Mau Nonton!

JAKARTA - Dream to You, drama Korea terbaru dari ENA menjadi salah satu yang diperbincangkan dan dinantikan oleh para penonton. Setelah sebelumnya merilis poster drama dengan nuansa cerah dan romantis, kini ENA telah menayangkan teaser dengan cuplikan adu akting dari Hwang In Youp dan Lee Hyeri yang ditutup adegan manis.

Masih banyak hal menarik lainnya dari drama bergenre romantis komedi yang siap memenuhi hati para penonton. Ini deretannya.

1. Comeback Para Pemeran Utama

(Foto: ENA)

Drama ini menjadi comeback Hwang In Yeop dan Lee Hyeri kembali membintangi drama Korea. Kedua pemeran utama ini terakhir kali tampil di serial pada 2025. Karenanya, adu akting dari keduanya semakin dinantikan oleh para penggemar.

Hwang In Yeop terakhir tampil di layar kaca lewat drama Family by Choice (2024) dan Dear X (2025). Sementara, serial terakhir yang dibintangi Lee Hyeri adalah Friendly Rivalry (2025), namun dia baru saja menyelesaikan proyek Reply 1988 10th Anniversary.

2. Digarap Tim Drama Populer

(Foto: Instagram/@ena_drama)

Penulis naskah Jung Eun Bi yang menggarap skrip Goblin dan Doom at Your Service turut terlibat dalam penulisan skenario drama dari ENA ini. Penulis satu ini memang dikenal dengan karyanya dalam drama bergenre komedi romantis. Dia juga disebut memiliki khas dalam bercerita, yaitu memadukan romansa dengan fantasi dan komedi. Dilengkapi dengan pengembangan karakter yang emosional.