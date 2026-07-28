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Rating Dream to You Terus Naik, Rahasia Masa Lalu Hwang In Yeop dan Hyeri Terungkap

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |18:00 WIB
Rating <i>Dream to You</i> Terus Naik, Rahasia Masa Lalu Hwang In Yeop dan Hyeri Terungkap
Rating Dream to You Terus Naik. (Foto: Instagram/@ena_drama)
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JAKARTA - Drama Korea Dream to You digandrungi para penonton sejak penayangan perdananya. Dibintangi Hwang In-yeop dan Hyeri, drama romantis ini terus mencatat kenaikan rating di Korea Selatan.

Dream to You dibuka dengan rating Nielsen Korea 2,7 persen pada 13 Juli 2026. Angka tersebut meningkat menjadi 2,8 persen di episode kedua, lalu kembali naik menjadi 2,9 persen pada episode ketiga yang tayang 20 Juli.

Tak hanya di Korea, drama ini juga mendapat sambutan hangat di Indonesia. Dalam tujuh hari terakhir, Dream to You menempati posisi pertama sebagai drama yang paling banyak ditonton di Viu, menggeser Goblin (Guardian: The Lonely and Great God) dari puncak daftar.

Memasuki episode ketiga, penonton mulai diperlihatkan sisi emosional Joo Yi Jae yang diperankan Hyeri. Reporter tersebut akhirnya meluapkan penyesalan yang selama ini dipendam setelah mengubur mimpinya menjadi sutradara film.

Di tengah keterpurukannya, Woo Soo Bin yang diperankan Hwang In Yeop hadir memberikan dukungan. Momen itu memperlihatkan kontras kehidupan keduanya. Soo Bin berhasil meraih impian yang dulu mereka bangun bersama, sementara Yi Jae justru harus meninggalkan cita-citanya.

Kehadiran karakter Chae Yeon yang diperankan Yang Yoo Jin juga memberi warna tersendiri dalam cerita. Sebagai manajer aktris Oh Hana, Chae Yeon tampil blak-blakan namun sigap menghadapi berbagai persoalan di lokasi syuting.

Ketegangan diperkirakan semakin meningkat pada episode keempat. Berdasarkan still cut yang dirilis, Yi Jae akhirnya akan mengetahui alasan Soo Bin pergi ke Amerika Serikat 15 tahun lalu. 

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