Mengenal Serial My Chef in Crime di VISION+, Perpaduan Kuliner, Investigasi, Misteri, hingga Romance

JAKARTA – Dunia kuliner biasanya identik dengan kreasi menu, aroma masakan, dan persaingan di dapur. Namun, bagaimana jika dapur justru menjadi awal dari sebuah penyelidikan kriminal? Konsep tersebut menjadi salah satu daya tarik My Chef in Crime, serial original VISION+ yang membawa kisah kriminal dengan pendekatan yang tidak biasa. Nonton My Chef in Crime dengan klik link di sini.

Cerita berpusat pada seorang chef bernama Rama yang kehidupannya berubah setelah dirinya terseret dalam kasus pembunuhan. Situasi tersebut membuat Rama (Roy Sungkono) harus berusaha membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Berbekal pengetahuan tentang kuliner, ia mencoba membaca berbagai petunjuk dan menghubungkannya dengan kasus yang sedang dihadapi. Perjalanan mencari kebenaran kemudian mempertemukan Rama dengan Vita (Sintya Marisca).

Keduanya terlibat dalam penyelidikan yang perlahan menunjukkan bahwa kematian seorang chef bukanlah satu-satunya persoalan. Di balik kasus tersebut terdapat rangkaian misteri lain yang membuat penyelidikan mereka semakin rumit.

Kenapa My Chef in Crime Menarik untuk Ditonton?