Poster Karakter Film Cidro Asmoro Perkenalkan Jodilee Warwick sebagai Prita, Gadis Biasa yang Mendadak Viral!

JAKARTA – Dari seorang pramusaji kafe hingga menjadi sosok yang dikenal banyak orang, perjalanan Prita menjadi salah satu daya tarik utama film Cidro Asmoro. Lewat poster karakter terbarunya, VISION+ memperkenalkan Jodilee Warwick sebagai Prita, gadis sederhana yang hidupnya berubah setelah sebuah momen spontan membuat dirinya viral.

Prita digambarkan sebagai gadis muda yang bekerja sebagai pramusaji kafe dan berasal dari keluarga sederhana. Meski memiliki impian untuk menjadi penyanyi, ia selama ini lebih banyak memprioritaskan keluarga dan kehidupan sehari-harinya.

Keseharian Prita yang sederhana kemudian bersinggungan dengan dunia viral. Bersama sahabatnya, Molly, ia menjalani kehidupan di Jogjakarta sebagai penjaga kafe. Di satu momen, Prita ikut bernyanyi dan berjoget bersama seorang pengamen jalanan. Aksi spontan tersebut kemudian direkam Molly dan diunggah ke media sosial.

Tak disangka, video tersebut mendapat perhatian luar biasa. Sosok Prita yang sebelumnya menjalani kehidupan biasa mendadak menjadi perbincangan luas, sementara gaya jogetnya ikut ditiru oleh banyak orang. Popularitas datang begitu cepat dan membawa Prita memasuki dunia yang sama sekali berbeda dari kesehariannya.

Sebagai Prita, Jodilee Warwick membawa karakter yang digambarkan polos, tulus, spontan, mudah tertawa, gampang kagum, dan sangat menyayangi keluarga. Prita juga bukan sosok yang senang mencari konflik dan cenderung sulit mengatakan “tidak”. Ada satu hal menarik dalam karakter Prita. Ia memang ingin menjadi penyanyi, tetapi tidak pernah benar-benar bermimpi menjadi terkenal. Dengan kata lain, viralitas memberinya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang ia sukai, sekaligus membawa sebuah perhatian besar yang sebelumnya tidak pernah ia minta.

Hal inilah yang membuat Prita terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak orang mungkin pernah memiliki mimpi atau keinginan sederhana, tetapi tidak pernah membayangkan apa yang terjadi ketika kesempatan tersebut datang dalam bentuk yang tidak terduga. Di balik komedi, musik, dan fenomena viral yang menjadi daya tarik Cidro Asmoro, terdapat cerita tentang ketulusan, keluarga, persahabatan, mimpi, dan bagaimana seseorang mempertahankan jati dirinya ketika kehidupan mulai berubah.

Lantas, seperti apa perjalanan Prita ketika kehidupan sederhananya berubah setelah momen viral tersebut? Dan bagaimana Jodilee Warwick membawakan sosok gadis biasa yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian? Saksikan Jodilee Warwick sebagai Prita dalam Cidro Asmoro, film drama komedi musikal yang menghadirkan musik, humor, budaya Jawa, dan cerita yang hangat. Cidro Asmoro tayang di bioskop mulai 8 Oktober 2026.

(kha)

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