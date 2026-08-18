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Sinopsis Episode 2 Serial My Chef in Crime di VISION+, Jejak Kitchen Staff yang Misterius

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |12:30 WIB
Sinopsis Episode 2 Serial <i>My Chef in Crime</i> di VISION+, Jejak Kitchen Staff yang Misterius
Sinopsis Episode 2 Serial My Chef in Crime di VISION+. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Misteri kematian Chef Anthony Fahrozi semakin berkembang di serial original VISION+, My Chef in Crime. Setelah Episode 1, memperlihatkan Rama sebagai tersangka utama sekaligus membuka petunjuk tentang racun tetrodotoxin, Episode 2 membawa Rama dan Vita pada penyelidikan yang jauh lebih rumit. Klik di sini untuk nonton streaming di VISION+.

Episode 2 melanjutkan pencarian terhadap kitchen staff misterius yang terlihat berada di dapur Krakatoa pada malam Chef Tony meninggal. Penelusuran keberadaannya justru membawa mereka pada temuan mencurigakan terkait pasokan herbal dan bahan-bahan ilegal.

Sinopsis Episode 2 My Chef in Crime

Setelah menemukan sosok kitchen staff tak dikenal dalam rekaman CCTV, Vita dan Rama mulai menelusuri keberadaan Dewi. Petunjuk membawa mereka menuju sebuah rumah susun yang menjadi tempat tinggal sejumlah pekerja restoran, termasuk Chef Tony.

Di sana, keduanya menemukan sejumlah kejanggalan terkait pemasokan herbal dan bahan-bahan ilegal ke Indonesia. Penemuan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa kematian Chef Tony tidak sesederhana kasus pembunuhan biasa.

Penyelidikan juga menemukan fakta penting mengenai racun yang ditemukan dalam tubuh Chef Tony. Vial yang berkaitan dengan tetrodotoxin ternyata ditemukan secara ilegal di kediaman salah satu penghuni rumah susun.

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