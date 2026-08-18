Jadwal Tayang Serial My Chef in Crime di VISION+, Kisah Chef dan Kasus Pembunuhan

JAKARTA – Bagaimana kalau keahlian memasak justru menjadi kunci untuk mengungkap sebuah kasus pembunuhan? Inilah plot unik yang ditawarkan My Chef in Crime, serial original VISION+ yang memadukan dunia kuliner, investigasi kriminal, drama keluarga, dan sedikit bumbu romance. Nonton My Chef in Crime dengan klik link di sini.

Serial yang disebut sebagai Indonesia’s First Culinary Crime Thriller ini mengikuti Rama, seorang chef sekaligus pemilik restoran keluarga Kalu Warga yang tiba-tiba menjadi tersangka utama dalam kasus kematian Chef Anthony.

Untuk membersihkan namanya, Rama kembali mengandalkan kemampuan kuliner dan forensiknya untuk mencari petunjuk di balik kasus tersebut. Yang membuat ceritanya semakin menarik, Rama harus bekerja sama dengan Vita, penyidik kepolisian sekaligus cinta pertamanya.

Hubungan mereka memang belum sepenuhnya selesai, tetapi kali ini keduanya harus mengesampingkan masa lalu untuk memecahkan kasus yang ternyata jauh lebih besar dari dugaan awal. Jadwal Tayang My Chef in Crime di VISION+ My Chef in Crime hadir dalam 8 episode dengan durasi sekitar 45 menit per episode.

Serial ini menggandeng Sondang Pratama sebagai sutradara dengan pemain-pemain bertalenta seperti Jeremie J Tobing, Sarah Felicia, Ajeng Fauziiah.