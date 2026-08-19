Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 11: Luna Kembali Terjebak Dalam Bahaya Setelah Diculik

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |16:30 WIB
Sinopsis <i>Ternyata Ini Cinta</i> Eps 11: Luna Kembali Terjebak Dalam Bahaya Setelah Diculik
Ternyata Ini Cinta Episode 11. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28, mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Luna kembali terjebak dalam bahaya setelah diculik dan disekap bersama para korban perdagangan manusia. Saat kondisi semakin mencekam, dia berusaha menyelamatkan para tawanan, sementara Saga dan Marco berpacu dengan waktu untuk menemukannya. Ketika truk kontainer mulai bergerak menuju pelabuhan, aksi penyelamatan pun berubah menjadi pertarungan sengit yang mempertaruhkan nyawa.

Di tengah penyelamatan Luna, Saga kembali harus memilih antara menyelamatkan orang yang dicintainya atau pergi tanpa diketahui. Namun, ketika Luna akhirnya selamat dan kembali ke pelukan Martha, Saga hanya bisa menyaksikan kebahagiaan itu dari kejauhan.

Akankah Luna mengetahui siapa yang sebenarnya mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya?

Saksikan Layar Drama RCTI Ternyata Ini Cinta hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. 

Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(ant)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/33/3236918//terikat_janji-gxAY_large.JPG
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 135: Davina Mulai Mencurigai Cerita Mayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/598/3236867//sinopsis_ternyata_ini_cinta_eps_10-qtKX_large.jpeg
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 10: Martha Nyaris Pingsan Setelah Tahu Luna Diculik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/598/3236222//terlanjur_mencintaimu-8Bx3_large.png
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Episode 40: Perhatian Elio Bikin Arumi Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/598/3235944//terlanjur_mencintaimu-scWj_large.JPG
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 39: Elio Mulai Tak Bisa Menyembunyikan LKepeduliannya Pada Arumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/598/3235739//terlanjur_mencintaimu-6cG7_large.JPG
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 38: Perjuangan Elio untuk Kembali Berjalan Menunjukkan Hasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/598/3235098//terlanjur_mencintaimu-NxYC_large.JPG
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 35: Tangisan Kenzo Membuat Arumi Tak Kuasa Menahan Haru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement