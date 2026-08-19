Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 11: Luna Kembali Terjebak Dalam Bahaya Setelah Diculik

JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28, mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Luna kembali terjebak dalam bahaya setelah diculik dan disekap bersama para korban perdagangan manusia. Saat kondisi semakin mencekam, dia berusaha menyelamatkan para tawanan, sementara Saga dan Marco berpacu dengan waktu untuk menemukannya. Ketika truk kontainer mulai bergerak menuju pelabuhan, aksi penyelamatan pun berubah menjadi pertarungan sengit yang mempertaruhkan nyawa.

Di tengah penyelamatan Luna, Saga kembali harus memilih antara menyelamatkan orang yang dicintainya atau pergi tanpa diketahui. Namun, ketika Luna akhirnya selamat dan kembali ke pelukan Martha, Saga hanya bisa menyaksikan kebahagiaan itu dari kejauhan.

Akankah Luna mengetahui siapa yang sebenarnya mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya?

Saksikan Layar Drama RCTI Ternyata Ini Cinta hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital.

Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(ant)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri