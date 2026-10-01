Sinopsis 'Terlanjur Mencintaimu' Eps 88: Arumi Kembali Jadi Sasaran Laura

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Arumi, Celia dan Alex terjebak oleh permainan Laura. Laura membuat Celia yang yakin bayi itu adalah Kenzo, Begitu Celia mengambilnya dari stroller, Laura langsung berteriak menuduh Celia sebagai penculik! Arumi yang datang ikut terseret kejar-kejaran warga hingga mereka terpaksa melarikan diri ke kantor polisi.

Namun di tengah kepanikan mereka tersadar yang mereka bawa bukanlah Kenzo. Di kantor polisi, ibu bayi tersebut datang menuduh Arumi, Celia, dan Alex sebagai penculik. Akhirnya Elio datang dan langsung menenangkan Arumi. Sementara itu, Laura justru tertawa puas menikmati keberhasilan jebakannya. Arumi dan Elio kemudian mencoba cara lain dengan memviralkan kasus pencurian mobil yang dilakukan Laura dengan harapan netizen membantu menemukan keberadaannya. Sementara Laura kembali menyerang psikologis ke Arumi.

Di sisi lain, Alex akhirnya tersadar dan bertekad menemui Wulan untuk mencari cara memancing Laura keluar. Celia diam-diam mulai menyadari satu bahwa Elio memang menyayangi Arumi, tapi apakah mereka akan berhasil menemukan Kenzo ? Bagaimana dengan Laura, teror apalagi yang disiapkan berikutnya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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