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Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 53: Marco dan Saga Kembali Memperebutkan Perhatian Luna

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |16:04 WIB
Sinopsis <i>Ternyata Ini Cinta</i> Eps 53: Marco dan Saga Kembali Memperebutkan Perhatian Luna
Ternyata Ini Cinta
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JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna),  Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila),  Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Rahasia masa lalu Prisil membuat Roman kecewa berat. Ia memilih tidur di kamar tamu setelah mengetahui Prisil pernah memiliki anak sebelum menikah dengannya. Prisil berusaha menjelaskan semuanya kepada Roman. Namun, Roman masih sulit menerima kenyataan tersebut. Mila tanpa sengaja mengetahui rahasia Prisil. Ia merasa dibohongi selama ini dan ikut terpukul. Roman kemudian menemui Bu Erni untuk mencari tahu keberadaan anak Prisil. Sayangnya, ia hanya mendapat informasi bahwa anak tersebut sudah diadopsi dan identitasnya dirahasiakan.

Masalah keluarga Prisil belum selesai. Hubungan Luna, Marco, dan Saga justru semakin memanas. Marco kembali menunjukkan perhatian lebih kepada Luna. Saga pun mulai terlihat cemburu melihat kedekatan mereka. Luna juga mulai kembali bersekolah setelah kecelakaan. Di tengah kesibukannya, Prisil terus mengalami pusing dan mual. Ia akhirnya menyadari bahwa dirinya terlambat datang bulan. Kesadaran itu membuat Prisil kembali memikirkan keadaan yang sedang dihadapinya.

Mila masih terbawa masalah keluarganya saat berada di sekolah. Sikapnya kepada Luna pun menjadi dingin. Sasa kemudian berusaha memperbaiki keadaan dengan meminta maaf kepada Mila. Keduanya akhirnya berdamai.

Reno diam-diam mengawasi Saga di bengkel Rifky. Ia bahkan merekam Saga saat sedang bekerja. Tindakan Reno tentu membuat keberadaan Saga kembali berada dalam perhatian. Untuk apa sebenarnya Reno mengambil rekaman tersebut?

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