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Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 90: Akhirnya, Kenzo Kembali ke Pelukan Arumi!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |20:30 WIB
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 90: Akhirnya, Kenzo Kembali ke Pelukan Arumi!
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 90: Akhirnya, Kenzo Kembali ke Pelukan Arumi! (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 90 bercerita tentang Laura yang panik saat mengetahui Elio ternyata sudah berdiri di depan pintu kamarnya. Dia bahkan berusaha kabur lewat balkon.

Situasi semakin genting ketika Arumi bersama Elio dan pihak hotel berhasil masuk ke kamar Laura. Tak hilang akal, Laura justru bersembunyi di dalam lemari dan sengaja memantik alarm kebakaran hotel.

Kepanikan karena alarm kebakaran dimanfaatkan Laura untuk melarikan diri. Namun nasib sial justru menimpanya. Pelarian dramatis itu berubah menjadi komedi saat Laura  dikejar-kejar orang gila di jalanan.

Di tengah kekacauan tersebut, secercah harapan akhirnya menghampiri Arumi. Pencarian panjangnya mencari Kenzo akhirnya membuahkan hasil manis. Setelah bertemu Kenzo, Arumi menangis haru menggendong sang buah hati. 

Arumi kemudian membawa Kenzo ke TMC untuk mendapatkan perawatan medis. Arumi akhirnya bisa bernapas lega saat dokter menyatakan Kenzo hanya mengalami dehidrasi ringan. 

Kepulangan Kenzo disambut hangat oleh Celia dan Anika. Demi memberikan ruang bagi Arumi untuk menikmati kebahagiaannya berkumpul dengan sang anak, Celia sengaja merahasiakan kabar gembira itu dari Alex.

Namun di balik suasana hangat tersebut, Anika memberikan kejutan dengan membongkar rahasia masa lalu Laura yang ternyata adalah mantan kekasih Elio. Hubungan mereka berakhir setelah meninggalkan Elio demi uang.

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