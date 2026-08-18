Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 10: Martha Nyaris Pingsan Setelah Tahu Luna Diculik

JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28, mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Luna nekat menemui Tante Lidya di Taman Melati demi mencari kebenaran tentang ibu kandungnya. Namun, rasa curiga Luna terbukti tepat—pertemuan itu hanyalah jebakan! Luna dibekap dan diculik menggunakan mobil van.

Marco dan Saga yang sempat berada di lokasi langsung menyadari bahaya tersebut dan berupaya mengejar van pelaku menggunakan motor. Sayangnya, mereka kehilangan jejak setelah dihalangi komplotan motor Lidya.

Di rumah, kepanikan pecah! Martha nyaris pingsan setelah tahu Luna diculik, sementara Tina yang merasa bersalah akhirnya membocorkan rahasia pertemuan itu.

Mampukah Marco, Saga, dan Rifky menemukan keberadaan Luna sebelum terlambat? Siapa sebenarnya sosok Tante Lidya ini?

Saksikan Layar Drama RCTI Ternyata Ini Cinta hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital.

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(ant)

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