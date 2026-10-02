Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 54: Prisil Klaim Hamil Anak Dewa

Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 54: Prisil Klaim Hamil Anak Dewa. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 54 bercerita tentang Prisil yang mengaku sedang hamil kepada Roman. Kabar itu membuat Roman terkejut, namun meragukan kejujuran pernyataan Prisil.

Roman pun mengajak Prisil ke rumah sakit untuk memastikan dirinya benar-benar hamil. Hasil pemeriksaan membuktikan Prisil memang sedang berbadan dua dengan usia kandungan memasuki 6 minggu.

Artinya, bayi yang dikandungnya merupakan anak Dewa. Roman yang mulai merasa ada kejanggalan pun berusaha mencari tahu kebenaran mengenai kehamilan Prisil.

Namun Prisil justru menyembunyikan fakta tersebut dari Roman. Dia berusaha meyakinkan Roman bahwa bayi yang ada dalam kandungannya adalah anak Roman.

Di tengah persoalan tersebut, masalah lain juga kembali memanas. Reno dan Ivan harus berhadapan dengan polisi terkait kecelakaan yang menimpa Luna. Dalam keadaan panik, Dewa menyusun rencana untuk menyelamatkan diri.

Agar bisa lolos dari masalah, Dewa menjadikan Aryo sebagai kambing hitam. Menariknya, rencana Dewa tersebut berhasil. Aryo akhirnya ditangkap dan mengaku sebagai pelaku sabotase rem motor Luna.

Sementara itu, Dewa masih berusaha memastikan keterlibatannya dalam kasus tersebut tidak terbongkar. Keesokan paginya, Roman kembali menanyakan usia kandungan Prisil.

Prisil pun berbohong dengan mengatakan bahwa kandungannya baru berusia 4 minggu. Jawaban tersebut membuat Roman percaya bahwa bayi yang dikandung Prisil adalah anaknya.

Di sisi lain, hubungan Marco dan Luna mulai menunjukkan perkembangan baru. Setelah mendapat izin dari Martha untuk mendekati Luna, Marco semakin berani menunjukkan perasaannya.

Saat Luna hendak pergi ke bengkel, Marco datang dan mengajaknya sarapan bersama. Saga yang melihat Luna pergi bersama Marco hanya bisa menahan rasa kecewa.

Dalam perjalanan, Luna dan Marco semakin dekat. Luna akhirnya memeluk pinggang Marco. Momen tersebut membuat Marco semakin mantap untuk menyatakan perasaannya kepada Luna.

Akankah kebohongan Prisil tentang usia kandungannya akhirnya terbongkar dan membuat Roman mengetahui bahwa bayi tersebut sebenarnya adalah anak Dewa?