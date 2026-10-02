Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 89: Akhirnya, Bukti Kejahatan Laura Ditemukan!

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 89 bercerita tentang Laura yang kembali meneror Arumi dengan mengirimkan foto tangan Kenzo yang sedang menggenggam tangannya.

Aksi tersebut sengaja dilakukannya untuk membuat Arumi semakin hancur dan memperbesar kekhawatirannya terhadap keberadaan Kenzo.

Sementara itu, Alex akhirnya tersadar dan menemui Wulan untuk mencari cara memancing Laura keluar. Tak disangka, Wulan justru menemukan sebuah flashdisk yang diduga berisi bukti kejahatan Laura terhadap Siti.

Temuan tersebut bisa menjadi petunjuk penting untuk membongkar apa yang selama ini disembunyikan Laura. Namun, rencana Wulan ternyata diam-diam didengar oleh Via.

Di sisi lain, Alex mulai mencurigai isi flashdisk tersebut. Jika benar di dalamnya terdapat bukti pembunuhan Siti, siapa yang akan berhasil mendapatkan flashdisk tersebut lebih dulu?

Sementara itu, Celia rela mempertaruhkan saham Wijaya Farma demi Kenzo. Pertengkarannya dengan Alex bahkan berujung pada tamparan. Setelah kejadian itu, Alex justru menangis dan memohon untuk menebus kesalahannya.

Di lain pihak, keluarga Wijaya masih sibuk dengan konflik mereka. Arumi mendapat informasi penting dari Wati, petugas hotel yang pernah menjaga Kenzo. Setelah melihat postingan Arumi, Wati akhirnya mengenali Laura.