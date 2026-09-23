Melihat Kematian Bisa Jadi Petaka, Ini Jadwal Tayang Serial POTE di VISION+

JAKARTA – Bagaimana jika melihat seseorang meninggal justru membuat kamu menjadi korban berikutnya? Premis tersebut menjadi bagian dari teror dalam POTE, serial original VISION+ yang memadukan genre horror, drama, dan thriller.

Serial ini bercerita tentang lima dokter muda yang datang ke Pulau Marunda untuk membantu warga yang terkena wabah misterius. Klik di sini untuk nonton di VISION+.

Namun, misi mereka berubah menjadi mimpi buruk ketika muncul POTE yang bangkit dari dendam masa lalu. Para dokter harus menghadapi berbagai kejadian mengerikan sekaligus mencari cara untuk bertahan hidup dari kutukan POTE. Yang membuat teror ini semakin menegangkan, ada satu aturan yang harus mereka hindari, siapa pun yang menyaksikan kematian akan menjadi korban berikutnya.

Jadwal Tayang Serial POTE di VISION+ POTE merupakan Original Series VISION+ yang terdiri dari 8 episode. Berikut jadwal tayang POTE di VISION+:

● Episode 1 & 2: 19 September 2026

● Episode 3: 26 September 2026

● Episode 4: 3 Oktober 2026

● Episode 5: 10 Oktober 2026

● Episode 6: 17 Oktober 2026

● Episode 7: 24 Oktober 2026

● Episode 8: 31 Oktober 2026

Dua episode pertama akan tayang bersamaan pada 19 September 2026. Setelah itu, episode terbaru POTE hadir setiap Sabtu hingga episode terakhir pada 31 Oktober 2026. Saksikan POTE di VISION+ Sudah siap masuk ke Pulau Marunda dan menghadapi teror POTE?

Saksikan POTE, episode 1 dan 2 tayang pada 19 September 2026, kemudian dilanjutkan dengan episode baru setiap Sabtu hingga episode terakhir pada 31 Oktober 2026, bertepatan dengan halloween. Download aplikasi VISION+ di Play Store atau App Store dan aktifkan paket VISION+ Premium Rp20.000,- sekarang!



(kha)

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