Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 87 Rabu: Laura Kembali Menekan Elio, Keselamatan Kenzo Jadi Taruhan?

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Setelah sadar, Arumi kembali terpukul saat mengetahui Kenzo masih bersama Laura. Elio pun akhirnya berhasil menghubungi Laura. Namun, Laura tidak mau melepaskan Kenzo. Ia justru memanfaatkan keadaan dengan memeras Elio.

Demi memastikan keselamatan Kenzo, Elio meminta bukti bahwa sang anak masih sehat. Laura akhirnya mengirimkan video Kenzo. Melihat kondisi anaknya, Arumi menangis haru. Ia juga kembali menyalahkan dirinya sendiri karena belum berhasil menemukan Kenzo. Celia terus mendesak Wulan hingga perempuan itu akhirnya terpojok. Wulan pun menyalahkan Laura sebagai orang yang menyuruhnya mengambil buku tersebut. Pengakuan itu membuat Celia semakin yakin ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan.

Di sisi lain, Reza masih menjalankan penyamarannya sebagai Bastian Atmaja. Ia terus mendekati Anika dengan rencananya sendiri. Bastian bahkan sengaja memancing kecemburuan Anika untuk melihat reaksinya.

Kedekatan Elio dan Arumi juga semakin sulit disembunyikan. Saat mengantar Arumi pulang dari rumah sakit, perhatian Elio membuat Kevin menyadari perubahan hubungan keduanya. Kevin mulai menduga Elio dan Arumi sudah saling mengakui perasaan. Namun, kebahagiaan itu membawa masalah lain bagi Kevin. Ia mulai berhadapan dengan perasaan Via yang perlahan tumbuh kepadanya.

Akankah Elio mengikuti rencana Laura demi menyelamatkan Kenzo? Sejauh apa Reza akan menjalankan penyamarannya sebagai Bastian Atmaja? Dan apakah Anika akan terjebak dalam rencana Alex?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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