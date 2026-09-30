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Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 177: Dipa Akhirnya Mengaku, Rahasia Besar Mulai Terkuak?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |17:58 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Terikat Janji</i> Eps 177: Dipa Akhirnya Mengaku, Rahasia Besar Mulai Terkuak?
Terikat Janji
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JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Pemeriksaan Dipa membuat posisinya semakin terpojok. Di ruang interogasi, Pak Teguh justru mengakui bahwa seluruh uang yang ditemukan merupakan milik Dipa. Ia juga menyebut bisnis barang antik sebagai sumber uang tersebut. Terdesak oleh situasi dan teringat ancaman Armand, Dipa akhirnya mengaku. Ia mengakui telah mencuri sejumlah barang antik termasuk Patung Ganesha. Hasil penjualannya pun dicuci melalui Avenue & Co.

Namun, Sena tidak begitu saja percaya. Pengakuan Dipa terasa terlalu mudah. Ia mulai curiga ada sesuatu yang lebih besar di balik sikap Dipa dan pengacaranya. Jihan pun terpukul setelah mengetahui sosok Dipa yang sebenarnya. Ia menangis dan mulai mempertimbangkan perceraian. Di tengah kondisi tersebut, Armand datang ke Polres dan memeluk Dipa.

Pelukan Armand ternyata menyimpan maksud lain. Ia diam-diam meminta Dipa tidak menyebut namanya kepada polisi. Dipa pun akhirnya dibawa ke sel. Saat itulah ia mulai sadar bahwa dirinya telah ditinggalkan untuk menanggung semuanya seorang diri. Armand kemudian masuk ke ruang interogasi. Ia diperiksa di Polres Cakra Bumi terkait temuan uang 20 juta Dollar di apartemennya.

Di hadapan Tommy dan Chandra, Armand mengaku tidak mengetahui keberadaan uang tersebut. Ia justru mengarahkan aktivitas keuangan mencurigakan kepada Dipa. Armand bahkan menunjukkan sikap seolah terpukul sebagai seorang ayah dan menyatakan siap menerima jika Dipa terbukti bersalah.

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