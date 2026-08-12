Jeremie J. Tobing Jadi Penyelidik di My Chef in Crime, Terlibat Investigasi Kasus Pembunuhan

JAKARTA – Serial terbaru VISION+, My Chef in Crime akan menghadirkan Jeremie J. Tobing sebagai Bayu, seorang supervisor investigator yang dikenal kaku, ambisius, dan sangat menjaga posisi serta reputasinya.

Ditugaskan untuk mengusut kasus kematian Chef Anthony, Bayu awalnya selalu memilih bermain aman dan mengikuti aturan. Namun, penyelidikan tersebut perlahan membuat prinsipnya goyah, terutama ketika perasaannya terhadap Anya mulai ikut memengaruhi berbagai keputusan yang diambilnya. Klik link di sini untuk nonton keseruannya lebih lanjut.

My Chef in Crime merupakan serial original VISION+ yang memadukan investigasi kriminal dengan dunia kuliner dan drama keluarga. Ceritanya bermula ketika Chef Anthony Fahrozi ditemukan tewas di dapur restorannya sendiri. Rama (Roy Sungkono), chef yang kemudian menjadi tersangka karena sebelumnya terlihat terlibat cekcok dengan Chef Anthony.

Untuk mengusut kasus tersebut, Vita (Sintya Marisca) ditugaskan bersama Bayu, penyidik senior yang didatangkan dari kantor pusat. Namun, penyelidikan mereka segera berkembang menjadi kasus yang jauh lebih besar. Racun, kitchen staff misterius, bahan ilegal, hingga berbagai rahasia masa lalu perlahan membawa mereka pada jaringan kejahatan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya.

Karakter Bayu bukan tipe penyidik yang gegabah dalam mengambil keputusan. Sebagai supervisor, ia digambarkan sebagai sosok yang kaku, ambisius, dan sangat memperhatikan posisi serta reputasinya. Sejak awal, Bayu lebih nyaman berada di jalur yang aman. Baginya, aturan dan prosedur menjadi hal penting dalam menjalankan pekerjaan.

Sikap tersebut membuatnya beberapa kali berbeda pandangan dengan Vita yang lebih idealis dan berani mengikuti insting dalam mencari kebenaran. Penasaran dengan akting Jeremie J. Tobing? Nantikan serial My Chef in Crime di VISION+ mulai 14 Agustus 2026. Nonton GRATIS episode 1 dan aktifkan paket VISION+ Premium mulai Rp20.000,- untuk nonton full episodenya. Yuk, download VISION+ di Play Store atau App Store sekarang!



(kha)

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