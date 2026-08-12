2 Hari Lagi Serial My Chef in Crime Tayang di VISION+, Kenalan dengan Para Pemainnya

JAKARTA – Tinggal 2 hari lagi sebelum serial original My Chef in Crime hadir untuk mengajak penonton masuk ke dunia penuh misteri, investigasi, dan kuliner. Mengusung konsep crime dengan sentuhan berbeda, serial ini menghadirkan sejumlah pemain yang siap membawa kisah Rama dan Vita dalam mengungkap kasus yang penuh teka-teki. Sebelum lanjut, klik link di sini untuk siap-siap nonton di VISION+.

Bukan hanya ceritanya yang menarik, jajaran pemain My Chef in Crime juga menjadi salah satu daya tarik serial ini. Yuk, kenalan lebih dekat dengan para pemainnya!

Roy Sungkono sebagai Rama

Roy Sungkono memerankan karakter Rama, seorang chef yang menjadi karakter utama serial My Chef in Crime. Rama bukan sekadar ahli memasak. Kemampuan dan pengetahuannya tentang kuliner justru menjadi senjata penting dalam menghadapi kasus kriminal. Ketika dirinya terseret dalam kasus pembunuhan, Rama harus menggunakan keahliannya untuk mencari petunjuk dan membuktikan kebenaran. Perjalanan Rama menjadi semakin rumit ketika investigasi yang dilakukannya mulai membuka berbagai rahasia yang berkaitan dengan masa lalu dan orang-orang di sekitarnya.

Sintya Marisca sebagai Vita