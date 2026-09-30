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Cara Lukman Sardi Kuasai Doa Bahasa Latin dalam Kuasa Gelap: Perjanjian Darah

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |07:30 WIB
Cara Lukman Sardi Kuasai Doa Bahasa Latin dalam <i>Kuasa Gelap: Perjanjian Darah</i>
Lukman Sardi Kuasai Doa dalam Bahasa Latin dalam Film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah. (Foto: Instagram|@lukmansrd)
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JAKARTA - Lukman Sardi mengungkapkan, tantangan terbesar dalam memerankan karakter Romo Rendra dalam film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah. Membacakan doa dalam bahasa Latin saat adegan eksorsisme (pengusiran hantu) diakuinya sebagai bagian tersulit.

“Untuk peran sebagai Romo Rendra, kami latihan berdoa dalam bahasa Latin sama Romo Rubini (pastor gereja Katolik yang memiliki lisensi untuk melakukan eksorsisme),” katanya kepada awak media, pada 28 September 2026.

Lukman Sardi mengaku, dirinya tak hanya dituntut untuk menghafal namun juga memahami arti doa yang diucapkannya. “Dengan begitu, kami harus mengerti arti doa yang kami ucapkan. Sehingga tak sekadar pelafalan saja,” katanya.

Saat syuting, aktor 55 tahun itu menjelaskan, pelafalan setiap kata dalam bahasa Latin harus diperhatikan dengan sangat detail. Ada bagian tertentu yang tidak boleh diucapkan secara terputus-putus karena dapat memengaruhi arti.

“Jadi penyebutan dan pelafalan doanya harus diperhatikan. ‘Oh doa ini harus jadi satu ngucapnya, enggak boleh terputus-putus, karena nanti bisa mengubah arti’. Kami semua harus tahu itu,” tuturnya.

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