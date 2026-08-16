5 Rekomendasi Film Indonesia untuk Temani Libur di Hari Kemerdekaan

JAKARTA - Akhir pekan panjang bisa menjadi waktu yang tepat untuk bersantai sambil menyaksikan film Indonesia. Beragam pilihan tersedia, mulai dari film animasi yang cocok ditonton bersama keluarga hingga drama yang mengangkat hubungan orang tua dan anak.

Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, masyarakat Indonesia bisa memilih berbagai film karya anak bangsa yang dapat ditonton di berbagai platform OTT seperti Netflix. Berikut ini lima film Indonesia yang bisa menjadi pilihan untuk ditonton bersama keluarga:

- Na Willa

Film ini diangkat dari buku populer karya Reda Gaudiamo dan mengikuti kisah Na Willa, seorang gadis ceria yang tinggal di sebuah gang kecil di Surabaya pada 1960-an.

Kehidupan Na Willa mulai berubah ketika ia bersekolah dan bertemu teman-teman baru serta guru yang tegas. Ceritanya mengangkat pengalaman masa kecil sekaligus tema keragaman dan perubahan zaman.

Ryan Adriandhy yang dikenal lewat Jumbo menjadi penulis naskah bersama Reda Gaudiamo sekaligus menyutradarai film ini. Sejak tayang di bioskop pada Maret 2026, Na Willa telah disaksikan lebih dari 1,4 juta penonton.