Cerita Dito Darmawan Rela Turun ke Jalan demi Cosplay Pocong di Film Terbaru

JAKARTA - Aktor Dito Darmawan menunjukkan totalitasnya saat membintangi film terbarunya bertajuk Conjurig. Demi menghidupkan karakter sebagai seorang cosplayer pocong, Dito rela turun langsung ke jalanan Kota Bandung untuk berinteraksi dengan komunitas cosplayer hantu di sana.

Riset lapangan tersebut dilakoni Dito pada masa persiapan sebelum proses syuting dimulai. Menariknya, ia tak sendirian melainkan didampingi oleh aktor senior, Joe P Project.

"Pas preparation sempat ngobrol, turun ke jalan terus ngobrol langsung, ditemani sama Kang Jo," ujar Dito Darmawan saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat belum lama ini.

Dari riset tersebut, Dito menarik sebuah pelajaran berharga. Baginya, profesi penampil jalanan berkostum hantu tersebut bukan semata-mata untuk urusan ekonomi, melainkan juga didasari oleh kecintaan terhadap apa yang mereka lakukan.

"Ketika ngobrol tuh betul kata Kang Dedi, mereka semua itu melakukan itu selain untuk mencari uang gitu, ya, mereka juga menjalankan itu sebagai passion," ungkapnya.