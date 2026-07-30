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Lee Kwang Soo Bintangi Film Nambeol, Adu Akting bareng Lee Byung Hun hingga Go Youn Jung

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |06:30 WIB
Lee Kwang Soo Bintangi Film <i>Nambeol</i>, Adu Akting bareng Lee Byung Hun hingga Go Youn Jung
Lee Kwang Soo Bintangi Film Nambeol, Adu Akting bareng Lee Byung Hun dan Go Youn Jung. (Foto: Sports Chosun)
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SEOUL - Aktor Lee Kwang Soo dipastikan bergabung dengan sederet aktor papan atas dalam produksi film laga saeguk berjudul Nambeol. Hal itu dikonfirmasi agensi mantan bintang Running Man tersebut, pada 29 Juli 2026. 

"Benar, Lee Kwang Soo akan membintangi film Nambeol," ujar King Kong by STARSHIP selaku agensi sang aktor dalam keterangan resminya seperti dikutip dari eDaily, pada Kamis (30/7/2026).

Bersetting di era Dinasti Joseon, film Nambeol bercerita tentang sembilan pendekar dengan kemampuan bela diri dan status sosial yang berbeda. Bersama, mereka menuju Pulau Tsushima untuk menyelamatkan korban penyekapan bajak laut Jepang.

Lee Kwang Soo (Sports Chosun)
Lee Kwang Soo Bintangi Film {Nambeol}, Adu Akting bareng Lee Byung Hun dan Go Youn Jung. (Foto: Sports Chosun)

Lee Kwang Soo akan berperan sebagai Hwa Bong, satu dari sembilan pendekar yang ikut serta dalam ekspedisi tersebut. Dia memiliki keahlian dalam menangani senjata peledak. 

Sebelumnya, rumah produksi film tersebut sudah mengonfirmasi deretan aktor lain dalam produksi film tersebut. Lee Byung Hun akan berperan sebagai Im Eok, pemimpim para pendekar dalam ekspedisi ke Pulau Tsushima. 

Go Youn Jung akan bverperan sebagai Ae Ryeong, pendekar dengan kemampuan bela diri mumpuni, mandiri, dan berkeinginan kuat. Sedangkan Lee Do Hyun menghidupkan lakon sebagai Bo Gyeong, pendekar yang memimpin misi tersebut. 

 

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