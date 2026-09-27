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Oki Rengga hingga Fedi Nuril Bakal Beradu Akting di Film soal Orangtua dan Anak

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |19:02 WIB
Oki Rengga hingga Fedi Nuril Bakal Beradu Akting di Film soal Orangtua dan Anak
Gak Ada Matinya
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JAKARTA – Oki Rengga, Mathias Muchus, Fedi Nuril, hingga Mikha Tambayong akan beradu akting dalam film drama komedi Gak Ada Matinya. Film yang mengangkat kisah hubungan orang tua dan anak ini turut diramaikan sejumlah komedian dan aktor ternama, seperti Lolox, Arie Kriting, Aci Resti, hingga Dennis Adhiswara.

Dalam film garapan sutradara Etienne Caesar tersebut, Oki Rengga dipercaya memerankan Binsar, seorang anak yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan ayahnya, Pak Luhut, yang diperankan Mathias Muchus. Sementara itu, Fedi Nuril hadir sebagai Fahri, seorang penyelidik asuransi yang gigih mengungkap kebenaran di balik klaim asuransi jiwa.

Selain ketiga nama tersebut, film ini juga dibintangi Mikha Tambayong, Yoshi Sudarso, Benidictus Siregar, Gita Bhebhita, Arief Didu, Jared Ali, Ilham Abayy, Yono Bakrie, Arie Kriting, Dennis Adhiswara, dan Mister Aloy.

Kehadiran para pemain dari berbagai latar belakang tersebut turut mewarnai cerita Gak Ada Matinya, yang memadukan komedi dengan drama keluarga. Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 5 November 2026.

Cerita berpusat pada Binsar yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi setelah kehilangan pekerjaan dan terlilit tunggakan kredit pemilikan rumah (KPR). Situasi tersebut semakin rumit ketika ia mengetahui ayahnya, Pak Luhut, yang selama ini ia benci, memiliki asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan mencapai Rp2 miliar.

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