Mengenal Lisa, Karakter Ajeng Fauziah di My Chef in Crime

JAKARTA – Di balik kasus pembunuhan, dapur yang penuh rahasia, dan berbagai petunjuk yang sulit ditebak, serial My Chef in Crime rilisan VISION+, menghadirkan karakter-karakter dengan cerita yang tak kalah misterius. Salah satunya adalah Lisa, karakter yang diperankan oleh Ajeng Fauziah. Klik link di sini untuk nonton keseruannya lebih lanjut.

My Chef in Crime merupakan serial original yang memadukan kuliner, investigasi kriminal, dan drama keluarga. Ceritanya mengikuti Rama, seorang chef yang tiba-tiba menjadi tersangka utama dalam kematian rivalnya. Demi membersihkan namanya, Rama kembali mengandalkan kemampuan kuliner dan forensiknya untuk membantu mengungkap kasus tersebut.

Namun, penyelidikan Rama perlahan membawa dirinya pada berbagai petunjuk yang jauh lebih besar dari kasus pembunuhan semata. Ada rahasia masa lalu, hubungan keluarga, hingga berbagai misteri yang membuat setiap karakter memiliki perannya masing-masing. Di tengah teka-teki tersebut, nama Lisa menjadi salah satu sosok yang menarik untuk diperhatikan.

Ajeng Fauziah Memerankan Lisa

Dalam serial My Chef in Crime, Ajeng Fauziiah berperan sebagai Lisa, adik perempuan Rama yang masih berusia awal 20-an. Lisa digambarkan sebagai chef berbakat yang selama ini diyakini telah meninggal. Meski porsinya tidak langsung menjadi pusat perhatian sejak awal, keberadaan Lisa memiliki kaitan dengan masa lalu keluarga Rama.