VISION+ Rilis Series My Chef in Crime, Usung Genre Kuliner dan Investigasi Kriminal

JAKARTA — VISION+ resmi merilis series terbaru bertajuk My Chef in Crime. Mengusung genre unik, series ini menjadi culinary crime thriller pertama di Indonesia yang menggambarkan bahwa dapur tak sekadar menjadi tempat mengolah masakan.

Setiap teknik memasak, pemilihan bahan makanan, hingga cita rasa hidangan difungsikan layaknya bukti forensik yang mengarahkan karakter utama menuju tabir kebenaran sebuah kasus.

Series yang disutradarai Sondang Pratama ini terdiri dari delapan episode dengan durasi masing-masing 35 menit. Kisahnya tentang Rama (Roy Sungkono), seorang chef berbakat yang menjadi tersangka utama kasus kematian rival lamanya.

VISION+ Rilis Series My Chef in Crime, Usung Genre Kuliner dan Investigasi Kriminal. (Foto: MNC Media)

Demi membersihkan nama baiknya, Rama memanfaatkan keahlian kulinernya untuk mengurai petunjuk kasus. Aksi investigasi tak biasa ini lantas menarik perhatian Vita (Sintya Marisca), seorang detektif yang juga merupakan mantan kekasih Rama.

Berdua, mereka membongkar petunjuk teka-teki yang tersembunyi di balik olahan bumbu dan masakan. Menariknya, kasus itu berujung pada konspirasi besar yang melibatkan penyelundupan rempah ilegal, perdagangan manusia, hingga rahasia kelam keluarga.

Selain Roy Sungkono dan Sintya Marisca, series My Chef in Crime juga dibintangi oleh sederet aktor ternama lainnya seperti Sarah Sechan, Jeremie Tobing, Sarah Felicia, hingga Ajeng Fauziah.