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V+Short Rilis Babysitter's Diary, Kisah Pengasuh yang Menyimpan Niat Tersembunyi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |22:02 WIB
V+Short Rilis Babysitter's Diary, Kisah Pengasuh yang Menyimpan Niat Tersembunyi
Babysitter Dairy
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JAKARTA – V+Short kembali menghadirkan microdrama eksklusif berjudul Babysitter's Diary. Short-form drama ini mengangkat cerita tentang balas dendam, dan rahasia dari masa lalu. Download V+Short untuk nonton microdrama ini dengan klik link di sini

Dengan episode yang singkat, format vertikal, dan alur cerita yang mudah diikuti, Babysitter's Diary cocok untuk penonton yang menyukai drama keluarga dengan sedikit sentuhan thriller dan misteri. 

Kehidupan Zara Berubah Setelah Mempekerjakan Thalia 

Zara memiliki kehidupan keluarga yang terlihat baik-baik saja. Semuanya mulai berubah ketika ia mempekerjakan Thalia sebagai pengasuh untuk putranya. 

Thalia terlihat seperti pengasuh yang baik, ramah, dan perhatian. Karena sikap tersebut, Zara tidak memiliki alasan untuk mencurigai niat Thalia. Namun, ternyata Thalia datang bukan hanya untuk bekerja sebagai pengasuh. Ia memiliki tujuan lain yang berkaitan dengan masa lalu suami Zara. 

Di balik sikap baiknya, Thalia ternyata menyimpan dendam atas kematian sahabatnya. Ia percaya bahwa kematian tersebut terjadi akibat perbuatan suami Zara di masa lalu. Karena itu, Thalia sengaja mendekati keluarga Zara untuk menjalankan rencana yang sudah ia siapkan. Posisinya sebagai pengasuh membuat Thalia bisa berada dekat dengan Zara dan keluarganya. 

Sementara Zara sendiri tidak mengetahui alasan sebenarnya mengapa Thalia ingin masuk ke dalam kehidupan mereka. 

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