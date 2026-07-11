Sinopsis Microdrama Baby Blessing: Bowie Selamatkan Sang Ibu setelah 3 Kali Gagal Lahir Kembali

JAKARTA - Dicap sebagai pembawa sial usai tiga kali gagal terlahir ke dunia, seorang dewa keberuntungan justru berubah jadi penyelamat keluarganya sendiri. Kisah tak biasa inilah yang diangkat dalam microdrama terbaru V+Short, Baby Blessing.

Microdrama satu ini menghadirkan perpaduan fantasi dan drama keluarga dalam bingkai short form drama yang ringkas. Untuk menonton Baby Blessing, Anda bisa langsung mengklik link berikut ini.

Baby Blessing bercerita tentang si Dewa Keberuntungan yang sudah tiga kali gagal lahir ke dunia manusia dan akhirnya dicap sebagai pembawa sial. Demi menebus predikat buruk tersebut, dia diberi kesempatan turun ke bumi untuk menjalankan satu misi.

Misi tersebut adalah menolong seorang istri jenderal yang selama ini disiksa oleh suaminya. Begitu tiba di dunia manusia, Bowie baru sadar bahwa wanita malang yang harus ia tolong ternyata adalah ibu kandungnya sendiri.

Dengan kekuatan ajaib khas bayi dewa, Bowie pun bergerak cepat membantu sang ibu bercerai dari suaminya yang problematik. Dia juga merebut kembali harta keluarganya hingga membangun dinasti mereka menjadi yang paling kaya di antara tujuh kerajaan.