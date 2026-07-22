Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 20: Kedekatan Elio dan Arumi Semakin Menjadi Sorotan

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Kedekatan Elio dan Arumi semakin menjadi sorotan setelah keduanya berhasil selamat dari jurang. Kekompakan mereka selama mengikuti berbagai lomba outing rumah sakit mengantarkan mereka menjadi juara dan membuat hubungan mereka semakin dekat. Namun, kebersamaan itu justru memicu kecemburuan Kevin melihat Arumi semakin akrab dengan Elio.

Di sisi lain, Imas semakin curiga terhadap Laura setelah menemukan petunjuk baru dari catatan misterius peninggalan Bi Siti yang mengarah pada rahasia besar tentang identitas Kenzo.

Sepulang dari outing, perhatian Elio kepada Arumi semakin terlihat. Sikap hangat Elio membuat Arumi mulai bimbang dengan perasaannya sendiri.

Akankah hubungan Elio dan Arumi semakin dekat? Mampukah Laura dan Rendi mempertahankan kebohongan mereka?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini Rabu, 22 Juli 2026 pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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