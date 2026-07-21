My Chef In Crime, Series Kuliner Crime Thriller Perdana di Indonesia Segera Tayang di VISION+

My Chef In Crime, Series Kuliner Crime Thriller Perdana di Indonesia Segera Tayang di VISION+. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Pecinta serial thriller, misteri, dan kuliner, siap-siap. VISION+ akan segera menghadirkan series My Chef In Crime, serial original terbaru yang menawarkan konsep segar dan belum pernah ada sebelumnya.

Series ini memadukan investigasi kriminal, ilmu forensik, dan seni memasak dalam satu cerita yang penuh ketegangan, kreativitas, sekaligus memanjakan mata. Jangan lewatkan keseruannya melalui VISION+ dengan mengklik link ini.

Sebagai serial thriller kriminal kuliner pertama di Indonesia, My Chef In Crime menghadirkan pengalaman menonton berbeda dari series kriminal pada umumnya. Setiap petunjuk, bukti, hingga proses mengungkap pelaku kejahatan dikemas dengan pendekatan sains kuliner yang unik dan penuh kejutan.

My Chef In Crime, Series Kuliner Crime Thriller Perdana di Indonesia Segera Tayang di VISION+. (Foto: MNC Media)

Sinopsis My Chef In Crime

Series My Chef In Crime mengisahkan tentang seorang chef yang tiba-tiba jadi tersangka utama atas kematian rival bebuyutannya. Untuk membersihkan namanya, ia memakai kemampuan forensiknya, kali ini lewat dunia kuliner.

Aksi uniknya menarik perhatian seorang detektif yang juga mantan pacarnya. Dengan hubungan yang belum benar-benar selesai, mereka bersama-sama memecahkan kasus lewat sains kuliner dengan cara yang seru, penuh kreativitas, dan tetap menyajikan hidangan spektakuler.