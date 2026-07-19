VISION+ Perkenalkan First Look My Chef in Crime, Sintya Marisca Siap Beraksi

JAKARTA – VISION+ resmi mengumumkan line up original series dengan judul terbaru yang tak biasa, yakni My Chef in Crime. Series ini memadukan dunia kuliner dengan investigasi kriminal dalam satu narasi utuh. VISION+ merilis first look series My Chef in Crime dengan menghadirkan Sintya Marisca yang didapuk memerankan karakter Vita.

My Chef in Crime membawa premis segar: teknik memasak bukan lagi sekadar seni di atas meja makan, melainkan kunci untuk mengungkap kejahatan. Setiap kasus pembunuhan dalam series ini meninggalkan jejak yang hanya bisa "dibaca" oleh seorang chef — menjadikan dapur sebagai ruang investigasi yang sama pentingnya dengan tempat kejadian perkara.

My Chef in Crime menceritakan seorang mantan penyidik forensik yang kini jadi chef, tiba-tiba jadi tersangka utama atas kematian rival bebuyutannya. Untuk membersihkan namanya, ia memakai lagi kemampuan forensiknya, kali ini lewat dunia kuliner.

Aksi uniknya menarik perhatian seorang detektif yang juga mantan pacarnya, dengan hubungan yang belum benar-benar selesai. Mereka akhirnya bekerja sama, memecahkan kasus lewat sains kuliner dengan cara yang seru, penuh kreativitas, sambil tetap menyajikan hidangan spektakuler.

Series ini menggabungkan tiga lapisan cerita sekaligus: drama kuliner yang penuh persaingan dan dinamika keluarga, misteri lewat investigasi dan rahasia yang terus terkuak, serta hubungan yang dibangun perlahan, penuh chemistry yang diselipi komedi, membuat My Chef in Crime terasa berbeda dari cerita kriminal pada umumnya.

Penonton diajak untuk terus menebak dan mengurai setiap petunjuk kuliner yang tersembunyi di balik setiap kasus, sembari mengikuti hubungan personal yang terus berkembang antara dua tokoh utamanya.

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(kha)

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