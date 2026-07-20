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Setelah Sintya Marisca, VISION+ Perkenalkan Jeremie Tobing di First Look My Chef in Crime

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |21:01 WIB
Setelah Sintya Marisca, VISION+ Perkenalkan Jeremie Tobing di First Look My Chef in Crime
My Chef in Crime
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JAKARTA – VISION+ kembali menambah daftar original series unggulannya lewat My Chef in Crime, sebuah judul yang menjanjikan perpaduan drama investigasi dengan konflik personal yang emosional. 

Setelah sebelumnya menampilkan Sintya Marisca dalam first look series ini, kali ini VISION+ merilis first look yang menampilkan Jeremie Tobing.  

Berbeda dari sosok investigator pada umumnya, Jeremy akan memerankan Bayu, seorang supervisor investigator yang kaku, disiplin, dan sangat ambisius dalam menjaga posisi serta reputasinya. 

My Chef in Crime tampil dengan formula yang menggabungkan ketegangan dunia investigasi dan kedalaman emosi personal. Tanpa membocorkan terlalu jauh, series ini menjanjikan perjalanan karakter yang penuh gejolak, lengkap dengan dinamika hubungan yang akan membuat penonton penasaran menantikan kelanjutannya. 
Nantikan Kelanjutan Cerita My Chef in Crime VISION+ akan segera mengungkap lebih banyak detail seputar jajaran pemain lainnya, sinopsis lengkap, jadwal tayang, hingga cuplikan perdana My Chef in Crime. 

Pantau terus informasi terbaru hanya di VISION+. Jangan sampai ketinggalan, download aplikasi VISION+ sekarang di Play Store atau App Store, dan aktifkan paket VISION+ Premium mulai Rp20.000,- untuk nonton beragam series original, film pilihan, hingga siaran olahraga dunia. 

(kha)

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