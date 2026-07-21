Besok, Ruben Onsu Siap Hadapi Sarwendah di Sidang Mediasi Hak Asuh Anak

JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam sidang mediasi gugatan hak asuh anak yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 22 Juli 2026, pukul 10.00 WIB.

“Jika tidak ada halangan, klien kami akan hadir dalam sidang mediasi besok,” ungkap Minola Sebayang, kuasa hukum sang presenter saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada 21 Juli silam.

Minola menjelaskan, kehadiran Ruben Onsu sangat krusial dalam proses mediasi untuk mencari solusi terbaik untuk konflik antara kedua belah pihak terkait anak-anak mereka. Selain itu, Ruben juga ingin menepis isu miring yang menyebut dirinya takut pada Sarwendah.

Sang kuasa hukum mengungkapkan, pada sidang perdana yang digelar pekan lalu, kehadiran Ruben sebagai penggugat memang belum diwajibkan. Sehingga, dia memilih untuk fokus menjalani kegiatannya di dunia hiburan yang memang tidak bisa diwakilkan.

Besok, Ruben Onsu Siap Hadapi Sarwendah di Sidang Mediasi Hak Asuh Anak. (Foto: Instagram|@minola6000)

“Mudah-mudahan Ruben bisa datang. Agar tidak ada anggapan bahwa dia pengecut atau takut. Padahal, pada sidang sebelumnya memang belum memerlukan kehadiran prinsipal. Namun sesuai prinsip mediasi, kedua prinsipal memang diharapkan hadir,” imbuhnya.

Dalam sidang mediasi, kata Minola, kedua belah pihak akan melakukan klarifikasi terkait polemik yang terjadi. Mulai dari masalah aset rumah di Cilandak hingga persoalan hak asuh anak. Ruben berharap, masalah ini diselesaikan dengan adil dan terbuka.*

(SIS)

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