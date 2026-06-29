Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis V+Short Don’t Mess with the Blind Heiress: Kisah Sang Pewaris Buta

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |11:30 WIB
Sinopsis V+Short <i>Don’t Mess with the Blind Heiress</i>: Kisah Sang Pewaris Buta
Sinopsis V+Short Don’t Mess with the Blind Heiress: Kisah Sang Pewaris Buta. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 JAKARTA - V+Short menghadirkan tontonan menarik untuk pencinta drama pendek bernuansa romantis dan misterius lewat Don’t Mess with the Blind Heiress. Microdrama satu ini berkisah tentang seorang perempuan yang juga ahli waris keluarga terpandang.

Namun hidupnya berubah drastis ketika kehilangan penglihatan dan menghadapi kematian mendadak sang ayah. Microdrama ini bisa Anda tonton selengkapnya dengan mengunduh aplikasi V+Short dengan mengklik link ini

Microdrama Don’t Mess with the Blind Heiress menawarkan cerita penuh rahasia di mana penonton diajak mengikuti perjalanan sang pewaris dalam memahami kejadian ganjil di sekitarnya sekaligus menebak siapa yang benar-benar bisa ia percaya.  

Belum sempat berdamai dengan keadaan, perempuan itu kembali menerima pukulan berat saat sang ayah meninggal secara tiba-tiba. Duka itu tidak hanya meninggalkan rasa kehilangan, tetapi juga memunculkan kecurigaan. 

Ada hal-hal yang terasa tidak wajar, seolah ada cerita lain yang sengaja disimpan dari dirinya. Di tengah situasi yang serba tidak pasti, sang pewaris memilih untuk tidak tinggal diam. Meski penglihatannya terbatas, keinginannya mencari kebenaran justru semakin kuat.

Ia mulai menyadari bahwa terkadang, sesuatu yang paling berbahaya bukanlah apa yang tidak bisa dilihat, melainkan apa yang sengaja disembunyikan. Ketegangan semakin terasa ketika seorang pengawal misterius muncul di sisinya. 

Kehadirannya membawa perlindungan, tetapi juga menghadirkan pertanyaan baru. Sosok ini tampak selalu ada saat dibutuhkan, namun alasan di balik kemunculannya masih menjadi tanda tanya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/598/3221538/toxic_relationship-Kkd5_large.jpeg
3 Rekomendasi Microdrama tentang Toxic Relationship di V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/598/3221478/empire_high-eDR2_large.jpg
Ariana Bongkar Skandal Besar Empire High, Tonton di V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/598/3221162/microdrama-UzIH_large.jpeg
8 Microdrama yang Wajib Ditonton di V+Short, Kisah CEO Dingin hingga Cowok Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/598/3220666/vshort-mPt7_large.jpg
5 Microdrama Romantis V+Short yang Siap Bikin Baper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/598/3219585/vshort-qZ9r_large.jpeg
4 Microdrama Seru tentang Cinta, Pengkhianatan, dan Skandal, Hanya di V+Short! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/598/3218568/vshort-10lo_large.jpg
Microdrama Makin Digemari, V+Short Jadi Tempat Baru Menonton Drama Pendek
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement