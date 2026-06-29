Sinopsis V+Short Don’t Mess with the Blind Heiress: Kisah Sang Pewaris Buta

JAKARTA - V+Short menghadirkan tontonan menarik untuk pencinta drama pendek bernuansa romantis dan misterius lewat Don’t Mess with the Blind Heiress. Microdrama satu ini berkisah tentang seorang perempuan yang juga ahli waris keluarga terpandang.

Namun hidupnya berubah drastis ketika kehilangan penglihatan dan menghadapi kematian mendadak sang ayah. Microdrama ini bisa Anda tonton selengkapnya dengan mengunduh aplikasi V+Short dengan mengklik link ini.

Microdrama Don’t Mess with the Blind Heiress menawarkan cerita penuh rahasia di mana penonton diajak mengikuti perjalanan sang pewaris dalam memahami kejadian ganjil di sekitarnya sekaligus menebak siapa yang benar-benar bisa ia percaya.

Belum sempat berdamai dengan keadaan, perempuan itu kembali menerima pukulan berat saat sang ayah meninggal secara tiba-tiba. Duka itu tidak hanya meninggalkan rasa kehilangan, tetapi juga memunculkan kecurigaan.

Ada hal-hal yang terasa tidak wajar, seolah ada cerita lain yang sengaja disimpan dari dirinya. Di tengah situasi yang serba tidak pasti, sang pewaris memilih untuk tidak tinggal diam. Meski penglihatannya terbatas, keinginannya mencari kebenaran justru semakin kuat.

Ia mulai menyadari bahwa terkadang, sesuatu yang paling berbahaya bukanlah apa yang tidak bisa dilihat, melainkan apa yang sengaja disembunyikan. Ketegangan semakin terasa ketika seorang pengawal misterius muncul di sisinya.

Kehadirannya membawa perlindungan, tetapi juga menghadirkan pertanyaan baru. Sosok ini tampak selalu ada saat dibutuhkan, namun alasan di balik kemunculannya masih menjadi tanda tanya.