The Man in the Chef Whites, Microdrama V+Short tentang Chef, Cinta, dan Pengkhianatan

JAKARTA - Bagaimana rasanya kehilangan pekerjaan, cinta, dan impian dalam waktu yang bersamaan? Itulah yang dialami Aldo, tokoh utama dalam The Man in the Chef Whites.

Microdrama terbaru yang eksklusif di V+Short ini menghadirkan kisah penuh emosi tentang pengkhianatan, mimpi, dan perjuangan untuk bangkit dari nol. Kalau kamu suka drama dengan konflik yang bikin geregetan, judul yang satu ini wajib masuk watchlist. Nonton keseruan The Man in the Chef Whites dengan klik link di sini.

Aldo adalah seorang head chef berbakat yang punya masa depan cerah. Sayangnya, semua berubah ketika Gavin, mantan teman kuliahnya yang kini menjadi pemilik restoran, mempermalukan sekaligus memecatnya. Luka Aldo semakin dalam saat Gavin juga berhasil merebut Eliza, wanita yang selama ini ia cintai.

Dalam sekejap, hidup Aldo terasa berantakan dan semua yang selama ini ia perjuangkan seolah hilang begitu saja. Bukannya terus larut dalam kecewa, Aldo memilih memulai hidup baru. Ia kembali mengingat resep ayam rempah warisan sang ibu, resep sederhana yang ternyata menyimpan harapan besar.

Bersama Reny, sahabat yang selalu percaya pada kemampuannya, Aldo mulai mengejar mimpinya sekali lagi. Namun, jalan menuju kesuksesan ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Saat usahanya perlahan menunjukkan hasil, berbagai masalah baru mulai bermunculan dan membuat perjuangannya semakin berat.