Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps. 24: Kampung Sindang Barang Berubah Jadi Kacau

JAKARTA - Tobat Jatuh Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Mengusung genre drama komedi komunal, serial ini menyajikan perpaduan unik antara satire yang menggelitik dan drama yang mengharu biru di tengah kehidupan masyarakat Kampung Sindang Barang.

Sinetron ini dibintangi oleh Dr. Bagas (Kenny Austyn), Mila (Gisella Anastasia), Fajar (Fajar Sadboy), Hasna (Neneng Wulandari), Elin (Larasati Nugroho), Rora (Angbeen Rishi) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Pagi hari di Kampung Sindang Barang berubah jadi kacau ketika hampir seluruh rumah warga tiba-tiba kehabisan air. Hanya rumah Pak RT Mining yang masih dialiri air, sehingga semua warga berbondong-bondong datang untuk mandi.

Di tengah kekacauan itu, Mining justru menjadi sasaran kemarahan warga. Bunda Latifah dan beberapa warga bahkan menuduh Mining sengaja menyembunyikan penyebab air mati karena hanya rumahnya yang masih mendapat pasokan. Beruntung, Dokter Bagas tetap berpikir tenang dan mencoba mencari penyebabnya.

Bagas kemudian mengajak Mining menelusuri sumber mata air. Setelah berjalan hingga ke lokasi, mereka menemukan bahwa aliran air memang sengaja disumbat oleh seseorang. Mining marah karena yakin kejadian ini bukan kecelakaan, melainkan tindakan sabotase yang membuat seluruh kampung menderita. Ternyata sabotase itu dilakukan oleh Jaka.