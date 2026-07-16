Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps. 25: Mila Kembali ke Sindang Barang Bersama Adit

JAKARTA - Tobat Jatuh Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Mengusung genre drama komedi komunal, serial ini menyajikan perpaduan unik antara satire yang menggelitik dan drama yang mengharu biru di tengah kehidupan masyarakat Kampung Sindang Barang.

Sinetron ini dibintangi oleh Dr. Bagas (Kenny Austyn), Mila (Gisella Anastasia), Fajar (Fajar Sadboy), Hasna (Neneng Wulandari), Elin (Larasati Nugroho), Rora (Angbeen Rishi) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Pada episode ini, Kampung Sindang Barang masih dilanda krisis air yang membuat suasana semakin kacau. Bagas pun segera meminta Firman untuk mengantarkan obat ke Sindang Barang. Setelah mengetahui obat-obatan sedang dalam perjalanan, Jaka langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghadang dan merebut seluruh kiriman tersebut agar keadaan kampung semakin sulit.

Mila kembali ke Sindang Barang bersama Adit. Kedatangannya disambut haru oleh Bunda Latifah, Elin, Hasna, Rora, dan warga lainnya yang sudah lama menantikan kepulangannya. Namun masalah kampung belum selesai karena sumber air masih belum berhasil diperbaiki.

Mila merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Hasna, Elin dan Rora terkait kondisi kampung. Mereka saling lempar pandangan dan meminta Mining menjelaskan, Mila mulai curiga bahwa masalah yang terjadi jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Mampukah Mining menjelaskan keadaan kampung sebelum teror Jaka semakin tak terkendali?

Saksikan Layar Drama RCTI Tobat Jatuh Cinta hari ini Kamis, 16 Juli 2026 pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital.

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(ant)

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