Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps. 23: Erika Sengaja Datang ke Klinik Bukan untuk Berobat

JAKARTA - 'Tobat Jatuh Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Mengusung genre drama komedi komunal, serial ini menyajikan perpaduan unik antara satire yang menggelitik dan drama yang mengharu biru di tengah kehidupan masyarakat Kampung Sindang Barang. Sinetron ini dibintangi oleh Dr. Bagas (Kenny Austyn), Mila (Gisella Anastasia), Fajar (Fajar Sadboy), Hasna (Neneng Wulandari), Elin (Larasati Nugroho), Rora (Angbeen Rishi) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Pada episode kali ini. Erika sengaja datang ke klinik bukan untuk berobat, melainkan ingin mendekati Dokter Bagas. Bagas yang belum mengetahui niat Erika mulai merasa bingung dengan sikap Erika. Sementara itu. Om Rocky, Elin, Hasna, dan Rora berusaha mencegah Erika kembali masuk ke Sindang Barang. Di saat yang sama, Indra tetap bersemangat membantu mengangkut sampah karena ingin terlihat rajin di mata Rora.

Suasana semakin tegang ketika sekelompok pria datang menggunakan mobil bak terbuka sambil berteriak ingin menghajar seseorang dan mencari rumah Pak RT. Om Rocky yang melihat kejadian itu langsung panik dan berusaha memperingatkan Mining. Om Rocky kemudian meminta bantuan Bagas, Fajar, Mang Ihin, Adeng, Jejen, dan warga lainnya untuk segera menuju rumah Pak RT.

Siapa sebenarnya rombongan pria yang datang itu? Benarkah mereka hanya mencari Pak RT, atau ada masalah besar yang akan mengguncang Kampung Sindang Barang?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Tobat Jatuh Cinta' hari ini Selasa, 14 Juli 2026 pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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