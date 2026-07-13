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Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps. 22: Bagas Makin Sibuk Jalankan Tugasnya Sebagai Dokter Keliling

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |17:28 WIB
Sinopsis <i>Tobat Jatuh Cinta</i> Eps. 22: Bagas Makin Sibuk Jalankan Tugasnya Sebagai Dokter Keliling
Tobat Jatuh Cinta
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JAKARTA - 'Tobat Jatuh Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Mengusung genre drama komedi komunal, serial ini menyajikan perpaduan unik antara satire yang menggelitik dan drama yang mengharu biru di tengah kehidupan masyarakat Kampung Sindang Barang. Sinetron ini dibintangi oleh Dr. Bagas (Kenny Austyn), Mila (Gisella Anastasia), Fajar (Fajar Sadboy), Hasna (Neneng Wulandari), Elin (Larasati Nugroho), Rora (Angbeen Rishi) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Bagas semakin sibuk menjalankan tugasnya sebagai dokter keliling setelah menerima panggilan darurat untuk memeriksa anak Bu Yuni yang demam tinggi. Fajar kembali dipusingkan oleh Bunda Latifah yang menagih uang kontrakan tiga bulan, sementara tingkahnya yang terus mencari alasan dan mengeluh membuat suasana tetap dipenuhi komedi. 

Erika kemudian menemui Pak RT Mining untuk meminta bantuan agar Jaka tidak lagi mencarinya. Namun setelah bertemu Bagas, Erika justru tampak tertarik kepada dokter muda itu dan diam-diam menyimpan niat lain. Di sisi lain, Hasna tetap bekerja keras sebagai pengemudi ojek demi Marsha, sedangkan Mang Ihin dengan senang hati menjaga Marsha dan semakin menunjukkan perhatiannya kepada Hasna. Fajar yang putus asa karena akan kehilangan tempat tinggal juga berkali-kali membuat orang di sekitarnya geleng-geleng kepala dengan tingkah polosnya.

Bagas juga meminta izin agar Fajar bisa tinggal sementara di rumah Mining sampai memiliki tempat tinggal baru. Di saat suasana kampung mulai kembali tenang, masalah baru muncul. Gerobak sampah milik Mang Sanip tiba-tiba raib tanpa jejak setelah terakhir dipakai Om Rocky. Apakah ini hanya pencurian biasa, atau ada seseorang yang sengaja membuat kekacauan baru di Kampung Sindang Barang? Saat Om Rocky berusaha membersihkan namanya, warga justru akan dihadapkan pada masalah yang lebih besar dari yang mereka bayangkan.

Saksikan Layar Drama RCTI 'Tobat Jatuh Cinta' hari ini Senin, 13 Juli 2026 pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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