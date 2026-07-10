4 Drama Korea So Ji Sub Raih Rating Tinggi, Wajib Ditonton!

JAKARTA - So Ji Sub kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar drama Korea. Lantaran, bakat aktingnya memukau dalam drama Korea terbaru dari SBS, Agent Kim Reactivated.

Berkarier sejak 1996, So Ji Sub telah dikenal sebagai aktor kawakan yang selalu berhasil memainkan karakter di setiap drama dan filmnya. Tak melulu thriller aksi, drama bergenre romansa pun sukses diperankan olehnya. Bahkan, beberapa drama Korea yang dibintanginya berhasil meraih rating tinggi berdasarkan data Nielsen.

Apa saja? Ini deretean drama Korea So Ji Sub dengan rating tinggi yang wajib ditonton!

1. Phantom

Mengangkat tentang kejahatan siber, Phantom menjadi salah satu drama So Ji Sub yang meraih rating tinggi. Drama yang tayang pada 2012 tersebut berhasil mencatatkan angka 15,3 persen untuk episode 18, denga rata-rata rating nasionalnya 12 persen.

Drama ini menceritakan Unit Cyber Investigation Korea Selatan yang melakukan penyelidikan berbagai kasus tentang kejahatan di dunia digital. Serunya lagi, setiap kasus yang ditampilkan ternyata memiliki terkaitan dan mengungkap fakta atas jaringan kejahatan yang ternyata tak semudah seperti dugaan.

Di sini, para penonton akan melihat dua sisi berbeda dari karakter So Ji Sub. Aktor senior tersebut berperan sebagai Kim Woo Hyun seorang kapten tim investigasi siber dan Park Gi Young, sosok hacker jenius yang dikenal dengan julukan 'Hades'.