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Lee Ju Myoung dan Kim Young Kwang Digaet Bintangi Queen of Taming

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |06:30 WIB
Lee Ju Myoung dan Kim Young Kwang Digaet Bintangi <i>Queen of Taming</i>
Lee Ju Myoung dan Kim Young Kwang Digaet Bintangi Drama Queen of Taming. (Foto: ENA)
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SEOUL - Lee Ju Myoung digaet membintangi drama baru ENA, Queen of Taming. Jika sang aktris menerima tawaran tersebut, maka dia berpotensi beradu akting dengan Kim Young Kwang yang juga tengah mempertimbangkan tawaran serupa. 

Alien Company, agensi Lee Ju Myoung mengatakan, sang aktris mempertimbangkan dengan positif tawaran untuk membintangi drama tersebut. “Namun saat ini, belum ada keputusan final dari sang aktris terkait proyek tersebut,” kata agensi itu dikutip dari OSEN, pada Jumat (10/7/2026). 

Queen of Taming
Lee Ju Myoung dan Kim Young Kwang Digaet Bintangi Drama Queen of Taming. (Foto: ENA)

Queen of Taming merupakan drama komedi romantis yang bercerita tentang Ji Yong (Kim Young Kwang), seorang manajer investasi di sebuah perusahaan. Ji Yong kemudian bertemu Woo Ri (Lee Ju Myoung), dokter hewan di kebun binatang yang diakuisisi perusahaan pria itu. 

Pada akhirnya, hubungan Ji Yong dan Woo Ri yang turun naik membawa mereka pada babak baru bernama cinta. Jika proses casting drama ini rampung dalam waktu dekat maka proses syuting akan dimulai pada semester II-2026. 

Sejauh ini, ENA menjadwalkan Queen of Taming tayang pada tahun depan, tanpa merilis jadwal pasti.*
 

(SIS)

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