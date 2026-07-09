Park Ji Hyun Dipastikan Kembali Adu Akting dengan Song Joong Ki di Drama Baru

Park Ji Hyun dipastikan kembali adu akting dengan Song Joong Ki di drama baru. (Foto: Instagram/@hi_songjoongki dan @voyavivirel)

SEOUL - Park Ji Hyun telah dipastikan akan bergabung dengan Song Joong Ki dalam drama romantis terbaru dari KBS. Aktor tersebut telah mengonfirmasi lebih dulu pada Mei 2026 kemarin. Kedua artis ini dipertemukan kembali dalam drama dengan judul sementara Love Cloud.

Dikutip dari Soompi, Kamis (9/7/2026), KBS mengumumkan bahwa miniseries akhir pekan terbaru akan tayang pada 2027 mendatang.

"Miniseri akhir pekan terbaru Love Cloud akan tayang perdana pada tahun 2027. Aktor Song Joong Ki dan Park Ji Hyun telah dipastikan bergabung dalam jajaran pemeran," ujar KBS2.

Saat membaca naskah, pemain See You at Work Tomorrow! ini mengaku senang menjadi bagian dari drama terbaru KBS2.

"Saat membaca naskah, saya terbawa suasana, tertawa dan menangis. Saya senang bisa menjadi bagian dari Love CLoud dan saya akan tumbuh bersama Ahn Ha Ni serta berusaha sebaik mungkin untuk menghadirkan sensasi kegembiraan yang menyenangkan bagi penonton," katanya.

Tak jauh berbeda, Song Joong Ki juga merasakan hal yang sama saat pembacaan naskah untuk pertama kalinya. Dia bahkan besyukur bisa dipertemukan kembali dengan Park Ji Hyun.

“Saat pertama kali membaca naskahnya, saya merasa konsep emosi Ahn Ha Ni yang terhubung dengan awan sangat menarik. Saya juga senang bisa bekerja sama lagi bersama Park Ji Hyun, saya yakin kami akan mampu menunjukkan sinergi yang hebat sekali lagi," tuturnya.