3 Alasan Drama Korea Agent Kim Reactivated yang Dibintangi So Ji Sub Curi Perhatian

SEOUL - So Ji Sub kembali menggemparkan dunia seni peran lewat drama Korea Agent Kim Reactivated. Dua episode perdana yang ditayangkan mulai 26 Juni 2026 kemarin langsung meraih rating rata-rata nasional 15,7 persen.

Angka yang dicapainya ini memecahkan rekor sebagai drama SBS dengan rating tertinggi sepanjang 2026. Pemecahan rekor ini menjadi bukti bahwa sejak penayangan perdananya, Agent Kim Reactivated sukses mencuri perhatian para penonton. Ini alasannya!

1. Aksi So Ji Sub

(Foto: Instagram/@sbsdrama.official)

Dalam serial ini, So Ji Sub didaulat menjadi sosok Kim Do Hyun seorang pegawai bank biasa. Padahal, dirinya adalah mantan agen rahasia legendaris 'Code Name 66' yang kini tengah kehilangan putrinya.

Kejadian itu seolah memanggil sosok Kim Do Hyum lama yang dingin dan cekatan membaca situasi berbahaya agar bisa menyelamatkan putri semata wayangnya. Dua karakter sebagai ayah penyayang dan agen rahasia ini menjadi salah satu alasan mengapa Agent Kim Reactivated langsung mencuri perhatian.

Aktor 47 tahun ini pun mengaku, adegan aksi dalam drama ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan berbeda dari karya-karya sebelumnya, termasuk film aksi Mercy for None yang tayang pada 2025.

"Berbeda dengan drama lain di mana adegan aksi terasa seperti ngengat yang tertarik pada api, pertarungan dalam Agent Kim Reactivated lahir dari perjuangan yang putus asa dan murni untuk bertahan hidup bersama putrinya," ujarnya yang dikutip dari The Korea Times, Rabu (1/7/2026).