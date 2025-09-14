So Ji Sub Jadi Mantan Agen Rahasia Korea Selatan dalam Drama Manager Kim

SEOUL - So Ji Sub akan comeback ke layar kaca setelah 3 tahun vakum. Dia akan menjadi aktor utama Manager Kim, drama action-noir yang diangkat dari webtoon populer berjudul serupa.

Kisahnya tentang pria bermarga Kim yang merupakan seorang ayah sekaligus karyawan bank yang menyimpan rahasia masa lalu. Dia adalah agen rahasia veteran yang sempat terlibat dalam operasi gabungan Korea Selatan dan Korea Utara.

So Ji Sub Jadi Mantan Agen Rahasia Korea Selatan dalam Drama Manager Kim. (Foto: SBS)

Ia masuk dalam daftar orang yang paling dicari di Korea Utara dan Korea Selatan. Dia dianggap sebagai bom waktu yang keberadaannya tidak boleh diungkapkan. Namun dia kembali harus berhadapan dengan masa lalunya setelah sang putri tiba-tiba menghilang.

Dalam drama ini, So Ji Sub akan menunjukkan kemampuannya beradegan laga sekaligus menjadi seorang ayah yang rendah hati. “Drama Manager Kim akan mengawinkan kemampuan akting So Ji Sub yang solid dan plot cerita yang menarik,” ujar tim produksi drama tersebut, dikutip dari Soompi, pada Minggu (14/9/2025).

Sayang, sejauh ini belum ada pengumuman resmi terkait jadwal tayang drama Manager Kim. SBS hanya mengungkapkan. rencana tersebut baru akan tayang pada 2026. *

(SIS)