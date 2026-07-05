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3 Drama Korea Adaptasi Webtoon Ini Viral Sepanjang 2026, Wajib Masuk Daftar Tontonan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |22:03 WIB
3 Drama Korea Adaptasi Webtoon Ini Viral Sepanjang 2026, Wajib Masuk Daftar Tontonan
Agent Kim Reactivated
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JAKARTA - Drama Korea yang diadaptasi dari webtoon tengah populer di sepanjang tahun 2026. Terbukti dengan populernya tiga judul drama yang menjadi favorit penonton sepanjang tahun ini.

Sejumlah judul berhasil meraih popularitas tinggi berkat cerita yang sudah memiliki basis penggemar kuat. Adapun tiga drama adaptasi webtoon yang menjadi favorit pada tahun 2026 di antaranya yakni Agent Kim Reactivated, Teach You a Lesson, dan The Legend of Kitchen Soldier. 

- Agent Kim Reactivated 

Drama ini menjadi salah satu yang paling menonjol. Drama yang dibintangi So Ji-sub ini diadaptasi dari webtoon Manager Kim dan mengisahkan mantan agen rahasia yang kembali menggunakan kemampuan bertarungnya demi menyelamatkan sang putri yang diculik. 

Perpaduan aksi intens dan hubungan emosional ayah-anak menjadi daya tarik utamanya.  

- Teach You a Lesson

Teach You a Lesson berhasil menjadi perbincangan karena mengangkat isu perundungan di sekolah melalui pendekatan yang kontroversial. Dibintangi Kim Moo-yul, drama ini mengikuti kisah seorang petugas khusus yang ditugaskan memulihkan ketertiban di sekolah dengan metode yang tidak biasa. 

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