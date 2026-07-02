Lee Min Ho Jadi Idol Virtual dalam Drama But Your Love

SEOUL - Aktor Lee Min Ho berpotensi kembali berakting di layar kaca dengan membintangi drama baru berjudul But Your Love. Kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktor, pada 2 Juli 2026.

“Benar, Lee Min Ho mendapat tawaran untuk membintangi drama But Your Love. Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ungkap MYM Entertainment dikutip dari IS Plus, pada Kamis (2/7/2026).

Lee Min Ho Jadi Idol Virtual dalam Drama But Your Love. (Foto: Instagram|@actorleeminho)

Mengusung genre komedi romantis dengan 12 episode, drama But Your Love berkisah tentang personel boy group virtual yang membantu seorang perempuan keluar dari masa berat hidupnya. Menariknya lagi, sang idol adalah atasan perempuan itu di kantor.

Lee Min Ho digaet untuk berperan sebagai Cha Wook Hyun, seorang direktur umur di perusahaan gaming. Meski terlihat sempurna, namun karyawan di perusahaannya ternyata memiliki pandangan berbeda tentang Wook Hyun.

Hal itu dipicu karena sikap Cha Wook Hyun yang terlihat dingin dan mudah tersinggung. Setelah beberapa peristiwa tak terduga yang terjadi padanya, pria tersebut debut sebagai personel grup idol virtual.

Lee Min Ho Jadi Idol Virtual dalam Drama But Your Love. (Foto: Instagram|@actorleeminho)

Jika Lee Min Ho menerima tawaran membintangi drama But Your Love, maka ini akan menjadi proyek layar kaca terbarunya dalam 2 tahun terakhir. Drama When the Stars Gossip yang dibintanginya bersama Gong Hyo Jin merupakan proyek terakhirnya di layar kaca.

Drama tersebut digarap oleh Jang Young Seok, sutradara di balik drama The Winning Try.*



(SIS)

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