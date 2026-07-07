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Jadi Penampil Spesial, Ryujin ITZY Curi Atensi di Episode Terakhir Reborn Rookie 

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |18:30 WIB
Jadi Penampil Spesial, Ryujin ITZY Curi Atensi di Episode Terakhir <i>Reborn Rookie</i> 
Ryujin ITZY menjadi penampil spesial di episode terakhir drama 'Reborn Rookie'. (Foto: Instagram/@iamfinethankyouandryu)
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JAKARTA - Drama Reborn Rookie mengejutkan para penonton di episode terakhir atau episode 12 yang tayang pada Minggu, 5 Juli 2026. Lantaran, Ryujin ITZY secara tiba-tiba menjadi penampil spesial. 

Sontak saja, penampilannya langsung mencuri perhatian para penonton. Bahkan, disebut menjadi salah satu momen paling lucu dalam episode terakhir melalui kejadian tak terduga. 

Episode terakhir Reborn Rookie berfokus pada alur cerita supranatural lainnya yang melibatkan Kang Yong Ho (Son Hyun Joo) dan Hwang Jun Hyun (Lee Jun Young). Saat Kang Yong Ho melihat Hwang Jun Hyun berciuman dengan Kang Bang Geul (Lee Joo Myung), dirinya langsung marah. 

Sayangnya, belum sempat menghampiri keduanya, Hwang Jun Hyun, Kang Yong Ho, dan Ryujin bertabrakan secara tidak sengaja. Namun, benturan itu ternyata memicu pertukaran jiwa supernatural yang membuat Hwang Jun Hyun dan Ryujin terjebak dalam tubuh satu sama lain. 

Ryujin ITZY jadi penampil spesial di episode terakhir Reborn Rookie. (Foto: Kbizoom)
Ryujin ITZY jadi penampil spesial di episode terakhir Reborn Rookie. (Foto: Kbizoom)

Sosok Ryujin yang berada di tubuh Hwang Jun Hyun berusaha meyakinkan semua orang mengenai identitas aslinya. Dia juga menari koreografi khas ITZY untuk membuktikan siapa dirinya dan berharap orang-orang akan mengenalinya. Akan tetapi, usahanya itu terasa sia-sia, sebab tidak ada yang mempercayai penampilannya sehingga menciptakan salah satu momen komedi terbesar di episode terakhir. 

Dikutip dari Kbizoom, Selasa (7/7/2026), aksinya yang energik dipadukan alur cerita pertukaran tubuh, Ryujin disebut berhasil menunjukkan bakat komedi alami. Karenanya, member ITZY tersebut disebut berhasil memberikan kejutan menyenangkan bagi penggemar. 

Penampilannya menambah sentuhan fantasi dan menyuguhkan akhir yang lucu pada drama Reborn Rookie sehingga serial JTBC ini mengakhiri penayangan dengan tawa. 

(ant)

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