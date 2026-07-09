Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Microdrama Lagi Viral, You Light Up My World Wajib Ditonton di V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |22:03 WIB
Microdrama Lagi Viral, <i>You Light Up My World</i> Wajib Ditonton di V+Short
You Light Up My World
A
A
A

JAKARTA - Short form drama atau drama berdurasi pendek kembali diramaikan dengan kehadiran judul terbaru yang tayang di aplikasi V+Short, yaitu You Light Up My World. Bagi kamu penggemar microdrama dengan alur cepat, konflik keluarga yang emosional, dan plot twist yang bikin penasaran, judul ini masuk daftar tontonan yang sayang untuk dilewatkan. 

Sebelum lanjut, aplikasi V+Short bisa didownload di PlayStore atau App Store dengan klik link di sini

You Light Up My World adalah salah satu drama pendek terbaru di V+Short yang mengusung genre keluarga, drama, dan sentuhan romance. Format short form drama memang sedang naik daun karena durasinya yang singkat per episode, namun tetap mampu menghadirkan intensitas cerita yang setara dengan drama panjang. 

Inilah kenapa microdrama seperti ini sangat cocok ditonton kapan saja, baik saat commuting, istirahat kerja, maupun sebelum tidur. 

Sinopsis You Light Up My World 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/598/3229218//picked_up_billionaire-2CTv_large.JPG
Pura-Pura Pacaran, Berujung Cinta Beneran? Ini Serunya Picked Up a Billionaire di V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/598/3229002//love_beyond_memory-z2kg_large.JPG
Penuh Plot Twist! Simak Sinopsis Love Beyond Memory, Microdrama Seru di V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/598/3228954//assassins_apprentice_falling_for_the_target-nFkd_large.jpeg
Microdrama Assassin's Apprentice Falling for the Target: Misi Terakhir Sang Pembunuh Bayaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/598/3228782//her_dangerous_game-G5uk_large.JPG
Microdrama Her Dangerous Game Tayang di V+Short, Simak Sinopsisnya di Sini! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/598/3228745//microdrama_you_light_up_my_world-APz9_large.jpeg
Microdrama You Light Up My World Sukses Bikin Emosi, Simak Sinopsis Lengkapnya di V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/598/3228698//border_of_shadow-VjB6_large.jpeg
Sinopsis Border of Shadow, Agen Federal Jadi Buronan karena Skandal Pembunuhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement