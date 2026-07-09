Pura-Pura Pacaran, Berujung Cinta Beneran? Ini Serunya Picked Up a Billionaire di V+Short

JAKARTA - Niat menolong orang asing di pinggir jalan, siapa sangka justru membawa Rosalie Frost masuk ke dalam kisah cinta paling menegangkan dalam hidupnya. Cerita inilah yang diangkat dalam Picked Up a Billionaire, microdrama china terbaru yang tayang di V+Short. Klik di sini untuk download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store.

Semua bermula sederhana, Rosalie menemukan seorang pria terluka dan membawanya pulang untuk dirawat. Namun untuk lolos dari acara perjodohan yang sudah diatur keluarganya, ia nekat mengajak pria itu berpura-pura menjadi pacarnya.

Sandiwara kecil yang dikira akan cepat selesai ini justru berubah menjadi awal dari kekacauan baru dalam hidup Rosalie. Pria misterius itu, Aaron Bryant, ternyata bukan orang biasa. Ia adalah pewaris konglomerat sekaligus billionaire heir yang punya pengaruh besar.

Begitu terlibat dalam hidup Rosalie, Aaron sama sekali tidak berniat menyudahi sandiwara itu begitu saja, dan Rosalie pun harus menghadapi kenyataan bahwa melepaskan diri darinya jauh lebih rumit dari yang ia kira.

Genre fake dating memang selalu punya tempat tersendiri di hati penonton drama pendek china, dan Picked Up a Billionaire membuktikan kenapa formula ini tidak pernah membosankan. Konflik identitas rahasia, gengsi keluarga kaya raya, hingga bumbu romansa yang berkembang perlahan menjadi daya tarik utama yang membuat setiap episode terasa singkat namun sulit dilewatkan begitu saja.