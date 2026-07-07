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Microdrama Her Dangerous Game Tayang di V+Short, Simak Sinopsisnya di Sini! 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |23:02 WIB
Microdrama Her Dangerous Game Tayang di V+Short, Simak Sinopsisnya di Sini! 
Her Dangerous Game
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JAKARTA - Her Dangerous Game menjadi salah satu microdrama terbaru di V+Short yang menghadirkan kisah pengkhianatan, dibalut romance yang menegangkan. Dikemas dalam episode-episode singkat, drama ini menawarkan alur cepat dengan konflik yang terus memanas sejak episode pertama. Microdrama Her Dangerous Game dapat disaksikan melalui platform V+Short. Nonton keseruannya dengan klik link di sini

Mengusung cerita tentang balas dendam dan perselingkuhan, Her Dangerous Game cocok bagi penonton yang menyukai cerita dengan banyak kejutan dan ketegangan emosional. 

Sinopsis Her Dangerous Game 

Kehidupan seorang wanita berubah menjadi mimpi buruk setelah ia menyadari bahwa pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan justru terasa sebaliknya. Di balik hubungan yang tampak sempurna, sang tunangan ternyata telah menyusun rencana untuk menghabisi nyawanya bersama wanita simpanannya. 

Mengetahui fakta tersebut, ia harus mencari cara untuk menyelamatkan diri sebelum semuanya terlambat. Satu-satunya jalan keluar adalah memainkan permainan yang sama berbahayanya. Dengan memanfaatkan pesona dan rayuan, ia berusaha membalikkan keadaan dan memicu konflik di antara orang-orang yang telah mengkhianatinya. 

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