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Sinopsis Border of Shadow, Agen Federal Jadi Buronan karena Skandal Pembunuhan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |17:00 WIB
Sinopsis <i>Border of Shadow</i>, Agen Federal Jadi Buronan karena Skandal Pembunuhan
Border of Shadow. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - V+Short punya deretan microdrama eksklusif dengan cerita yang singkat, padat, dan bikin penasaran sejak episode pertama. Mulai dari drama romantis, aksi, balas dendam, hingga thriller penuh konspirasi, semuanya bisa kamu tonton dengan alur cepat dan konflik yang intens. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik link di sini.

Salah satu microdramanya berjudul Border of Shadow. Mengusung cerita thriller dengan sentuhan aksi dan misteri, microdrama ini menghadirkan kisah seorang agen federal yang tiba-tiba berubah status dari pemburu kriminal menjadi buronan.

Microdrama ini menceritakan Amara Vale, agen federal yang namanya terseret dalam kasus overdosis dan skandal pembunuhan. Dalam sekejap, hidup Amara berubah total. Dia yang biasanya mengejar pelaku kejahatan kini justru harus melarikan diri untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Sinopsis Border of Shadow

Ketika sebuah kasus overdosis menyeret namanya ke dalam skandal pembunuhan, Agen Federal Amara Vale berubah dari pemburu menjadi buronan. Bersama Danar, seorang hacker jenius yang menyimpan luka masa lalu, dia mengungkap konspirasi besar yang melibatkan kartel narkoba, pejabat elite, dan teknologi deepfake yang mampu memutarbalikkan kebenaran.

Dalam pelarian, mereka harus berpacu melawan waktu untuk membongkar organisasi rahasia The Sol sebelum semua bukti dimusnahkan. Namun semakin dekat dengan kebenaran, semakin besar nyawa yang harus dipertaruhkan. Saat dunia menganggapnya penjahat, Amara hanya punya satu pilihan: menghancurkan jaringan itu atau tenggelam bersama rahasia mereka.

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